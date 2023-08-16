كريم عبد العزيز ينتصر على الجميع بـ "بيت الروبي"

الوكيل الإخباري- انتصر الفنان كريم عبد العزيز على الجميع من أبطال أفلام موسم صيف 2023 وذلك بفيلم "بيت الروبي" والذي حقق أعلى إيرادات السينما.



حيث شهد موسم صيف 2023 مجموعة من الأفلام التي تنافس بعضها بقوة، تلعب في الملايين من الإيرادات، وأبرز هذه الأفلام "بيت الروبي"، "تاج"، "البعبع"، "ع الزيرو"، "مرعي البريمو"، "مستر إكس" وغيرهم من الأفلام.



حقق فيلم "بيت الروبي" بطولة الفنان كريم عبد العزيز أعلى الإيرادات في السينما إذ وصلت إلى 122،714،290 جنيه، ليفوز بالمركز الأول بين الافلام المقدمة والمعروضة في صيف 2023.

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الفجر الفني