الثلاثاء 18-07-2023
الوكيل الاخباري

ماذا اهدى أردوغان لـ بن سلمان خلال زيارته إلى السعودية

الأوقاف تدعو مرشحين لإجراء المقابلة الشخصية لوظيفة إمام - أسماء

152 ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحان اللغة الإنجليزية "التوجيهي" اليوم

الدولار قرب أدنى مستوى في عام

"قانونية النواب" تواصل مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

انحسار تأثير موجة الحر في الأردن اليوم

بزمن قياسي.. ضبط المعتدي على الستيني داخل بقالته في الزرقاء

الاعتداء على ستيني والسطو على بقالته في الزرقاء

اختتام فعاليات معرض إيرتاتو الدولي

الإثنين، 17-07-2023 05:08 م

أحمد فهمي: بطمح إني في يوم من الأيام أعدي إيرادات المنافسين

873


الوكيل الإخباري- كشف النجم أحمد فهمي خلال لقائه مع الإعلامية سارة دندراوي في برنامج "تفاعلكم" المذاع عبر قناة العربية، عن سعادته بالنجاح الذي يحققه أحدث أفلامه "مستر إكس"، الذي ينافس في موسم أفلام عيد الأضحى 2023.

 
وقال أحمد فهمي: "الفيلم خلال أسبوعين حقق رقم كبير في مصر وسط منافسة كبيرة، وعلى آخر الصيف هيكون عمل رقم كبير أوي، نبني عليه المرحلة القادمة بفيلم أكبر وأحلى، وأبتدي أنافس مش بس جيلي.. كريم عبد العزيز أخويا وصاحبي وأستاذي، وأتمنى له النجاح وأنا من جمهوره، لكن كل بني آدم عنده طموح في وقت معين ينافس أي حد ويعديه، مش عيب.. أنا ببني إني في يوم من الأيام أقدر أعدي إيرادات كل الناس، وأعمل أفلام أحلى من كل الناس، وده حق مشروع".

اضافة اعلان

 

تدور قصة وأحداث فيلم "مستر إكس" في إطار من الكوميديا الإجتماعية حول فكرة الـx السابق أو الحبيب السابق لكل شخص والذي يتمثل في الفنان أحمد فهمي وتحدث بينه وبين أبطال العمل العديد من المفارقات والأحداث الهامة.


 الفجر


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-07-17 at 10.14.24 PM

فارس الأغنية الخليجية الشاعر علي الخوار مسك ختام ليالي "جرش"

202371415021880D5

محمد هنيدي يكشف تفاصيل خلافه مع عادل إمام

420234102727957861184

ياسمين صبري تكشف موعد عرض فيلم "ابو نسب"

202371416184597P7

"الحب الأبدي".. ديو يجمع ماجد المهندس وأصالة نصري

الممثلة-المصرية-ياسمين-عبدالعزيز-696x464

الفنانة ياسمين عبدالعزيز تتصدر الترند .. اليك السبب

2023717122810432HJ

فيلم"المهمة المستحيلة" يتصدر شباك تذاكر السينما الأمريكية

أخبار متعلقة
243851_0

كيف ردت هنا الزاهد على شائعات الطلاق التي تلاحقها؟

777

دور صادم لـ أحمد فهمي في مسلسل "سفاح الجيزة"

2023791411433136G

هل ارتبط توم كروز بالفنانة العالمية هايلي أتويل ؟

WhatsApp Image 2023-07-06 at 1.40.46 PM

منصة TOD تستعد لاستقبال صناع الأفلام الصاعدين في المنطقة مع اقتراب الموعد النهائي للمشاركة في مهرجان TOD الصيفي للأفلام القصيرة

666

هل رد كريم فهمي وزوجته على خلافهم مع هنا الزاهد ؟

444

هنيدي يعِد جمهوره بمفاجأة في فيلمه الجديد