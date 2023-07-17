أحمد فهمي: بطمح إني في يوم من الأيام أعدي إيرادات المنافسين

الوكيل الإخباري- كشف النجم أحمد فهمي خلال لقائه مع الإعلامية سارة دندراوي في برنامج "تفاعلكم" المذاع عبر قناة العربية، عن سعادته بالنجاح الذي يحققه أحدث أفلامه "مستر إكس"، الذي ينافس في موسم أفلام عيد الأضحى 2023.





وقال أحمد فهمي: "الفيلم خلال أسبوعين حقق رقم كبير في مصر وسط منافسة كبيرة، وعلى آخر الصيف هيكون عمل رقم كبير أوي، نبني عليه المرحلة القادمة بفيلم أكبر وأحلى، وأبتدي أنافس مش بس جيلي.. كريم عبد العزيز أخويا وصاحبي وأستاذي، وأتمنى له النجاح وأنا من جمهوره، لكن كل بني آدم عنده طموح في وقت معين ينافس أي حد ويعديه، مش عيب.. أنا ببني إني في يوم من الأيام أقدر أعدي إيرادات كل الناس، وأعمل أفلام أحلى من كل الناس، وده حق مشروع".



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تدور قصة وأحداث فيلم "مستر إكس" في إطار من الكوميديا الإجتماعية حول فكرة الـx السابق أو الحبيب السابق لكل شخص والذي يتمثل في الفنان أحمد فهمي وتحدث بينه وبين أبطال العمل العديد من المفارقات والأحداث الهامة.



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