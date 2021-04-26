كلوي تشاو أول امرأة آسيوية تفوز بجائزة أوسكار أفضل إخراج

الوكيل الإخباري - أصبحت المخرجة الصينية المولد، كلوي تشاو، يوم الأحد، أول امرأة آسيوية وثاني امرأة على الإطلاق تفوز بجائزة أوسكار أفضل مخرج عن فيلمها "أرض الرحل" (نومادلاند).

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يحكي الفيلم قصة مجموعة من قاطني الشاحنات في أمريكا، إبان فترة الركود يتنقلون من عمل إلى آخر في مساع صعبة لكسب العيش.



ولدت تشاو في الصين وعاشت في بكين حتى سن الرابعة عشرة، عندما انتقلت للدارسة في لندن ثم انتقلت للدراسة في لوس أنجلوس.



كما فازت فرانسيس مكدورماند بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "أرض الرحل" (نومادلاند).



أما أنتوني هوبكينز ففاز بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الأب" (ذا فازر).

سبوتنيك عربي