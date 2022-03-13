كمال أبو رية يضع حمادة هلال في مأزق

الوكيل الإخباري - وضع الفنان كمال أبو رية الفنان حمادة هلال في مأزق قبل الموسم الرمضاني بأسابيع قليلة وذلك بعدما أعلن انسحابه من الجزء الثاني لمسلسل "المداح".



وقال أبو رية في تصريحات صحافية إنه قرر الانسحاب من المسلسل، لتجاهل الشركة المنتجة له في الخطة الدعائية، وعدم نشر بوستر له، وأنه تواصل معهم أكثر من مرة، وأخذ منهم أكثر من وعد لنزوله في البوسترات، موضحا: "أنا مش هقبل أكون كده أبداً أنا تاريخي وأعمالي كبيرة، وليها حجمها".

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وأشار إلى أنه أبلغ الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، بالموقف، وأعلن فهمي تضامنه معه، وأنه غير راضٍ عما حدث.

وأشار أبورية إلى أنه لن يستكمل باقي مشاهده في المسلسل، وأنه صوَّر عدداً قليلا من مشاهده، ويبقى عدد كبير لم يتم الانتهاء منه.





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