كم تبلغ ثروة جورج كلوني ؟

الوكيل الإخباري- لطالما كان جورج كلوني أحد الأسماء البارزة في عالم هوليوود، إذ يعد الممثل، البالغ من العمر 62 عاماً، أحد أكثر الممثلين نجاحاً في عالم صناعة السينما والأفلام، حيث حصل على ثلاث جوائز "غولدن غلوب"، وجائزتَيْ "أوسكار".

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لذا، ليس من المستغرب أن يجمع هذا النجم العالمي ثروةً كبيرة تُقدر بـ500 مليون دولار، لكن هذه الأموال لم تأتِ فقط من أعماله، وإنما لدى جورج، الذي يعمل مخرجاً أيضاً، العديد من مصادر الدخل الأخرى.

تعود غالبية ثروة الممثل الهائلة إلى مشاريعه السينمائية والتلفزيونية، إذ انتقل النجم الأميركي إلى لوس أنجلوس من أجل العمل في هوليوود خلال سنوات مراهقته المبكرة، وكان الدور الأول الذي أسند له "شخصيةً ثانوية" في المسلسل التلفزيوني "Centennial"، وهو مسلسل تلفزيوني قصير من 12 حلقة، كان يبث على قناة "إن بي سي".



زهرة الخليج



