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الأحد، 26-12-2021 12:13 م

كندة علوش تقتحم العالمية بفيلم هندي

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الوكيل الإخباري - خلال لقائها مع برنامج ET بالعربي كشفت الفنانة كندة علوش، خوضها تجربة التمثيل في فيلم عالمي، من خلال مشاركتها في الفيلم الهندي The yellow bus، من إخراج الأمريكية ويندي بيدنارز، كما تحدثت عن تجربتها مع نجوم السينما الهندية التي عملت معهم في الفيلم لأول مرة.

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وقالت كندة: "كنت بصور مشروع تاني، ولقيت المخرجة ويندي بيدنارز بتكلمني عن هذا الفيلم، في الأول كان في عندي أزمة في الوقت، ومكنتش قادرة أقولها إني موافقة على الفيلم، وقولتلها خليني اقرأه الأول".

 

 

 

المصدر - لها

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