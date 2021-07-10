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السبت، 10-07-2021 10:52 ص

كواليس الظهور الأول للفنانة المصرية جيهان فاضل في كندا - فيديو

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الوكيل الإخباري - جيهان فاضل شاركت في مهرجان تنظّمه إحدى الجمعيات في كاليغاري للجاليات العربية هناك، وتحديداً الجالية المصرية التي مثّلها عدد من المشروعات والمطاعم التي عرضت المأكولات المصرية. 

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وتمتلك جيهان "سوبر ماركت" في مدينة كاليغاري في كندا يحمل اسم "طيبة"، وهو ما يؤكد أنها لا تعمل "كاشيير" في المتجر، بل هي شريكة فيه وتتولى إدارته، وتخصّص هذا المتجر في تقديم المنتجات والمأكولات المصرية ويلقى إقبالاً كبيراً من أبناء الجالية المصرية هناك.

 

يُذكر أن جيهان فاضل سافرت الى كندا وتردّد أنها اعتزلت التمثيل وإن لم تعلن ذلك بصراحةً.


 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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