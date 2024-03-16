كيف عالج مسلسل 'الكبير أوي' قضية التنمر؟

الوكيل الإخباري - طرحت الحلقة الرابعة من المسلسل الكوميدي المصري "الكبير أوي 8"، موضوع التنمّر على الآخرين، كقضية رأي عام، ولكن بأسلوب لا يخلو من الفكاهة، ويحمل الكثير من الرسائل التوعوية للكبار والصغار.



وسلطت الحلقة التي عرضت يوم أمس، الضوء على نوعين من التنمّر، أولاً تنمّر الآباء على أبنائهم، وثانياً من خلال تنمّر الآخرين على أي شخص بسبب اختلافه عنهم، ولو كان هذا الاختلاف بحد ذاته ميزة.



ومن المعروف أن مسلسل "الكبير أوي" الذي يُشارك جزءه الثامن في الماراثون الرمضاني 2024، يتناول قصة عمدة وإخوته التوائم "الكبير، جوني وحزلقوم"، والمفارقات التي يعيشونها على مدار كل الأجزاء التي مرّت.

ويؤدي الممثل أحمد مكي الشخصيات الثلاث، إضافة إلى الممثلة رحمة أحمد بدور زوجته مربوحة، وعدد كبير من النجوم، كمحمد سلام، محمد ثروت، صفاء الطوخي.

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