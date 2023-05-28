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الأحد، 28-05-2023 10:31 ص

لأول مرة .. كشف القصة كاملة وراء طلاق بسمة بوسيل من تامر حسني

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الوكيل الإخباري- كشفت مواقع اخبارية في مصر تفاصيل طلاق بسمة بوسيل من الفنان تامر حسني  وما علاقة هالة عمر وملكة جمال مصر يارا السكري بذلك ؟ .اضافة اعلان


بدأ الخلاف منذ عام 2019  عندما ادت ملكة جمال مصر يارا السكري دور بفيلم " الفلوس " من بطولة الفنان تامر حسني حينها شعرت بسمة بوسيل بتعامل تامر حسني مع السكري بطريقة مختلفة عن باقي الفتيات مما دفعها للشك عن احتمالية وجود علاقة بينهما ، ولجأت بسمة الى مديرة اعمال تامر حسني هالة عمر لتسألها عن حقيقة وجود علاقة بين زوجها ويارا السكري لتنفي هالة ذلك مطلقاً ، لكن عادت الشكوك لبسمة بوسيل بعد ارسال احدى الاشخاص لها صور ومقاطع فيديو لزوجها ويارا السكري بعيده عن مواقع التصوير ، حينها  طالبت بسمة بوسيل بالطلاق وفقاً لعدة مواقع اخبارية في مصر  .

وكانت طليقة الفنان تامر حسني بسمة بوسيل شاركت مقطع من حفل زفاف هالة صدفي والذي حضرته يارا السكري وعلقت عليه  :" حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة " لتتهم  هالة و يارا السكري  في التسبب بطلاقها من تامر حسني .

 




 

 


 

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