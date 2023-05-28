لأول مرة .. كشف القصة كاملة وراء طلاق بسمة بوسيل من تامر حسني

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

كشفت مواقع اخبارية في مصر تفاصيل طلاق بسمة بوسيل من الفنان تامر حسني وما علاقة هالة عمر وملكة جمال مصر يارا السكري بذلك ؟ .بدأ الخلاف منذ عام 2019 عندما ادت ملكة جمال مصر يارا السكري دور بفيلم " الفلوس " من بطولة الفنان تامر حسني حينها شعرت بسمة بوسيل بتعامل تامر حسني مع السكري بطريقة مختلفة عن باقي الفتيات مما دفعها للشك عن احتمالية وجود علاقة بينهما ، ولجأت بسمة الى مديرة اعمال تامر حسني هالة عمر لتسألها عن حقيقة وجود علاقة بين زوجها ويارا السكري لتنفي هالة ذلك مطلقاً ، لكن عادت الشكوك لبسمة بوسيل بعد ارسال احدى الاشخاص لها صور ومقاطع فيديو لزوجها ويارا السكري بعيده عن مواقع التصوير ، حينها طالبت بسمة بوسيل بالطلاق وفقاً لعدة مواقع اخبارية في مصر .وكانت طليقة الفنان تامر حسني بسمة بوسيل شاركت مقطع من حفل زفاف هالة صدفي والذي حضرته يارا السكري وعلقت عليه :" حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة " لتتهم هالة و يارا السكري في التسبب بطلاقها من تامر حسني .