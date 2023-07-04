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الثلاثاء، 04-07-2023 03:53 م

لأول مرة: كيفانش تاتليتوغ وزوجته يتشاركان إعلان دعائي بأجر ضخم

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الوكيل الإخباري- أكدت مصادر تركيّة أن النجم كيفانش تاتليتوغ وزوجته عارضة الأزياء باشاك ديزر، قد وقعّا مؤخراً عقد إعلان دعائي لصالح إحدى شركات حفاضات الأطفال الشهيرة.

ويعد ظهور كيفانش تاتليتوغ وزوجته عارضة الأزياء التركية، هو التعاون الأول من خلال هذا الإعلان الذي سيتقاضيان عليه أجراً ضخماً.

وعلمت مصادر صحفية تركية أن النجم التركي وقع عقد إعلان حفاضات الأطفال مع زوجته، مقابل مبلغ وقدره 30 مليون ليرة تركية أي ما يعادل مليون و150 ألف دولار، ومن المقرر بدء التصوير قريباً.

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ليالينا

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