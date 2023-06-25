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الأحد، 25-06-2023 03:22 م

نسخة من والده..نجل كيفانش تاتليتوغ يخطف الأنظار-شاهد

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الوكيل الإخباري- تصدرت صورة عائلية جمعت الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ برفقة زوجته عارضة الأزياء التركية باشاك ديزر ونجلهما "كورت إيفي" مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما لظهور نجلهما لأول مرة.

وأثارت الصورة العائلية ردود فعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً للشبه الكبير الذي يجمع بين الأب وابنه، إذ وصفه البعض بأنها نسخة من والده، وآخرون أطلقوا على الطفل "ليتل كيفانش"، الذي ولد في أبريل 2022

والتقطت عدسات المصورين الصورة العائلية أثناء رحلة تسوق للعائلة بمدينة بوردوم الساحلية التركية، قبل توجهها إلى الجزر اليونانية على متن قارب غداً، لقضاء العطلة الصيفية.

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وكانت آخر أعمال كيفانش مسلسل "العائلة- Aile"، وتدور أحداثه حول "أصلان" وهو شخصية غامضة ومظلمة، ويدير ملهى ليلياً، إلى أن يلتقي بالطبيبة النفسية "ديفين".

 


 


 

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