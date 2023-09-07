لحظة وقوع الحادث المروع الذي اودى بحياة الشهير علي الاتات في لبنان -فيديو

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل في لبنان مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع حادث السير المروع الذي اودى بحياة نجل خبير الاعشاب الشهير عبر مواقع التواصل زين الاتات .



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وبالتفاصيل ، تعرض الشاب علي الاتات، مساء الاثنين ، ابن خبير الاعشاب زين الاتات، لحادث سير مروع في منطقة فردان، حيث انقلبت به دراجة "باغي" كان يقودها، واصطدم رأسه بحافة الرصيف دخل على اثره المستشفى، ليفارق الحياة بعد ايام متأثرا بإصابته.