للمرة الأولى... فيديو يظهر مقتل المصورة على يد أليك بالدوين برصاص مسدسه

الوكيل الإخباري - أفرجت الشرطة الأميركية عن فيديوات ترصد حادث اطلاق النار في موقع تصوير فيلم "راست" في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في واقعة راحت ضحيتها مديرة تصوير الفيلم هالينا هاتشنز برصاصة خرجت من مسدس الممثل الأميركي أليك بالدوين.

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وأظهرت اللقطات المصورة الشرطة والمسعفين في مكان الحادث، ثم بالدوين يتدرب بملابس رعاة البقر على المسدس.



وكان بالدوين صرّح بأن السلاح الذي أعطي له كان يفترض أن يكون كليا غير مؤذ "قيل لي لدى أعطائي المسدس إنه فارغ". وردا على من انتقده لعدم تحققه بنفسه من أن السلاح لا يشكل أي خطر، شدد على أنه يثق بالمحترفين المولجين هذه المهمة، وأن التحقق من سلامة السلاح لا يعود إليه. وقال إنه وهالينا هاتشينز كانا يعتقدان "أن المسدس فارغ". واعترفت المشرفة على الأسلحة في موقع التصوير هانا غوتييريز ريد للمحققين بأنها أهملت التحقق من السلاح الذي استخدمه بالدوين قبل الحادث.

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