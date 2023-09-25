لمن ذهب عقد عليا في مسلسل كريستال؟

الوكيل الاخباري- تحدثت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك إلى جمهورها عن شخصية عليا كرم التي تجسدها في مسلسل "كريستال"، وذلك في بث مباشر عبر حسابها على إنستغرام.



ويعرض مسلسل "كريستال" حاليا على شاشة MBC ومنصاتها الرقمية، ويحقق جماهيرية واسعة، وهو مقتبس عن مسلسل "حرب الورود"، وتجسد باميلا فيه شخصية مصممة أزياء، لهذا تطرقت بالحديث عن تقمصها كممثلة لشخصية عليا كرم، والذي ينسحب على اختيارها لأزيائها التي أرادتها بارزة وتعبر عن إبداع عليا كرم في هذا المجال.

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وقالت باميلا في هذا الإطار: "عندما بدأنا رأيت أن الـ mbc تحضر لـ wardrobe من 3 أشهر كتير حلو لشخصية عليا، فتمنيت عليهم بأن عليا شخصية ثرية، فما الذي سيجعل للمصممة عليا كرم توقيعها الخاص وبصمة مميزة؟ وبعد أسبوع من الزعل، التقيت بهم، بعد حوالي أسبوع، وعدت إلى الستايليست وانتقيت ألوان أحادية للإطلالات، حتى بالقصة تأثرت فاي بعليا وارتدت الألوان الأحادية في إطلالاتها".