برامج لتعزيز الوعي بأهمية التعليم المهني في معان

وقال الحباشنة، اليوم الأحد، إن هذه البرامج تتضمن سلسلة من المحاضرات والورش واللقاءات، إلى جانب نشر مواد تعريفية عبر منصات التواصل الاجتماعي، تهدف إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى الطلبة وأولياء الأمور بأهمية التعليم المهني والتقني، لما له من دور أساسي في تنمية مهارات الطلبة وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل.
وأضاف أن مديرية التربية ستتعاون مع المراكز الشبابية في المحافظة لتنفيذ المحاضرات التوعوية الموجهة للطلبة المنتسبين إليها في مقارها، والمساهمة في تنسيق الأنشطة وتحفيز الطلبة وتشجيعهم، بالإضافة إلى الترويج للبرنامج، بهدف تعزيز الإقبال على هذه التخصصات.
وأشار إلى أن عدد الطلبة المسجلين في البرنامج خلال العام الدراسي الحالي بلغ 406 طلاب، منهم 293 طالبا و113 طالبة، موزعين على أربع مدارس في المحافظة.
وأوضح أن المسار التعليمي (BTEC) يضم 7 تخصصات في معان، هي: الشعر والتجميل، والفن والتصميم، والأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والهندسة، والإنشاءات والبيئة العمرانية، مؤكدا أن هذه التخصصات تتماشى مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.
ولفت الحباشنة، إلى حرص المديرية على دعم التوجهات الحكومية، انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، واستراتيجية وزارة التربية، وتعزيز قيم الإبداع والابتكار التي يوفرها برنامج (BTEC)، وكل ما من شأنه تحقيق الفائدة والنفع لأبناء الوطن.
