"التعليم النيابية" تبحث تطوير المناهج والمنح والقروض

وأكد الرعود، ضرورة تطوير آليات امتحان "التوجيهي" لتخفيف الضغط النفسي عن الطلبة وضمان العدالة وتكافؤ الفرص، بحيث يعكس الامتحان مستوى المهارات والمعارف الحقيقية لديهم، إلى جانب تقديم الدعم للطلبة المتعثرين أكاديميا.
وفيما يتعلق بملف المنح والقروض الجامعية، شددت اللجنة على الالتزام بتعليمات صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية لعام 2020 التي تحدد أسس توزيع المنح الكاملة والجزئية والقروض وفق معايير تشمل: "المعدل الأكاديمي، الوضع الاجتماعي والاقتصادي، عدد الإخوة الدارسين، موقع سكن الطالب، إضافة إلى الحالات الإنسانية والاستثنائية.
وأشار الرعود، إلى أن هذه القضايا تمثل أولويات اللجنة في المرحلة المقبلة، مؤكدا متابعة تنفيذها مع الحكومة بما يسهم في تحقيق مخرجات تعليمية تتواءم مع احتياجات سوق العمل وتعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتعليم النوعي.
بدورهم، شدد النواب هدى العتوم، هالة الجراح، تمارا ناصر الدين، إبراهيم القرالة، وعيسى نصار، على ضرورة معالجة التحديات في المدارس بالمناطق النائية، لسد النقص في الكوادر التدريسية ودعم المبادرات التي تعزز مهارات الطلبة في العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وفي سياق متصل، استقبلت اللجنة عددا من طلبة "التوجيهي"، مؤكدة أن متابعة قضايا الطلبة واحتياجاتهم الأكاديمية تمثل أولوية، داعية إلى توسيع فرص القبول الجامعي بما يضمن العدالة التعليمية في ظل محدودية المقاعد المتاحة.
