لهذا السبب.. شيرين رضا تمتنع عن التهنئة بخِطبة ابنتها

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة المصرية شيرين رضا عن السبب الحقيقي الذي منعها عن تقديم التهنئة لابنتها نور عمرو دياب بمناسبة خِطبتها.

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وقالت شيرين، خلال لقائها اليوم في برنامج «إي تي بالعربي»: «ما باركتلهاش على السوشيال ميديا لأن دي بنتي، أنا وهي بنتكلم كل يوم خمسين ألف مرة، فمش محتاجة يعني».



وأضافت: «في حاجات بحب تبقى خاصة بينا، يعني لما أشوف صورة حلوة ليها بعلق عليها، بس دي خطوبة هقولها زي بقية الناس مبروك».



وأعربت النجمة عن سعادتها بخِطبة ابنتها، مؤكدةً أنها لا تلتفت كثيراً لكلام الناس السلبي والتعليقات السخيفة.



وأوضحت أن الناس لا يعلمون شيئاً عن الحياة الخاصة حتى يتدخلوا فيها، مشيرةً إلى أنها تعرفت بالفعل إلى خطيب ابنتها.



يُذكر أن نور، ابنة المطرب الكبير عمرو دياب، أعلنت خِطبتها من صديقها البريطاني في العاشر من الشهر الماضي، لافتةً إلى استعدادها للعيش في لندن برفقته.

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