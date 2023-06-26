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الإثنين، 26-06-2023 04:52 م

ليلى أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها ملك -فيديو

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الوكيل الإخباري- احتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر بعيد ميلاد شقيقتها ملك أحمد زاهر ووجهت لها رسالة خاصة.

ونشرت ليلى أحمد زاهر فيديو عبر حسابها على Instagram صور ولحظات خاصة جمعتها بشقيقتها على أنغام أغنية "شكرا من هنا لبكرا" لعمرو دياب.

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وكتبت ليلى أحمد زاهر لصديقتها: "كل سنة وانتي سندي وظهري وأحلى وأحن أخت في الدنيا، كل سنة وانتي مفيش في جمالك ولا في طيبة قلبك كل سنة وانتي موهوبة وشاطرة شطارة مش عادية ما شاء الله .. كل سنة وانتي أغلى حاجة في حياتي.

 

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