ليلى علوي تتعرض لإصابة خطيرة أثناء التصوير- فيديو

الوكيل الإخباري - كشفت الممثلة المصرية ليلى علوي عن تعرضها لإصابة أثناء تصويرها مسلسلها الجديد "دنيا تانية".

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وفي التفاصيل نشرت ليلى مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه وهي تصور احدى المشاهد، حيث ضربت بيدها إطار من الزجاج لصورة، ما عرضها لإصابة بالغة.

وإضطرت إلى معالجتها، وكتبت: "شكرا لكل اللي كانوا معايا، واتخضوا عليا واللي سألوا عني، انا حبيت اطمنكم. الحمدلله، امبارح أثناء تصوير مشهد صعب بمسلسل دنيا تانية، أصبت بقطع في الكف أدى لعمل 9 غرز ورجعت للتصوير بعدها على طول. تقدروا تشوفوا جزء من المشهد في الفيديو، لكن متكملوش للآخر لو مش حابين تشوفوا مدى الإصابة. شكرا د.أميمة إدريس ود. محمود سيد لاهتمامهم ومداواتهم. ادعولنا نكمل على خير".

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