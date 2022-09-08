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الخميس، 08-09-2022 05:03 م

ليلى علوي تسلّم يحيى الفخراني درع تكريمه في ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية

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الوكيل الإخباري-كرّم ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية الممثل يحيى الفخراني في احتفالية كبرى في دار الاوبرا المصرية بحضور عدد كبير من نجوم التمثيل والشخصيات العامة.

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وجاءت الاحتفالية تحت عنوان «يحيا الفن.. يحيا المجد.. يحيا الفخراني»، حيث سلمت الممثلة ليلى علوي درع التكريم الى الفخراني الذي تحدث عن اهم محطاته الفنية.


ووجهت ليلى علوي رسالة خاصة الى الفخراني شاكرة اياه ومعبرة عن حبها لانها تعلمت الكثير منه وهتفت: "كلنا بنحبك يا يحيى". وعرض الملتقى فيلماً عن المشوار الفني للفخراني بحضور الممثلين جمال سليمان، أحمد عبد العزيز، وسميرة عبد العزيز وغيرهم.

 

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