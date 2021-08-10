الثلاثاء 10-08-2021
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الثلاثاء، 10-08-2021 04:04 م

ماجدة الرومي تعيش بتواضع في العتمة

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الوكيل الإخباري - كشف الإعلامي والنقاد الفني الدكتور جمال فياض عبر صفحته عن موقف حصل معه خلال زيارته للسيدة ماجدة الرومي.

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وكتب جمال فياض تعليقا جاء فيه: "‏كنت اليوم في زيارة للسيدة ماجدة الرومي، وما أن وصلت انقطعت الكهرباء، وتبيّن أنه تقنين الموتور، قلت معقول وأنت قادرة تأمّني المازوت باتصال هاتفي بسيط؟ قالت صحيح، لكنّي أرفض هذا التمييز، ولن أميز نفسي عن أي لبناني بحياته اليومية، أنا ما بقيت بلبنان حتى عيش بخلاف ما يعيشه الناس العاديين".


وأشاد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإنسانية ماجدة التي رفضت ان تتميز عن غيرها في لبنان الذي يعاني من وضع اقتصادي صعب على الرغم من انها تستطيع ان تؤمن لنفسها ما تريده بالواسطة.

 


 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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