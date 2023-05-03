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الأربعاء، 03-05-2023 04:12 م

ماريتا الحلاني تروي تفاصيل علاقتها بخطيبها وموعد زفافهما

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الوكيل الإخباري- تحدثت الفنانة ماريتا، إبنة النجم عاصي الحلاني عن علاقتها بخطيبها الفنان الموسيقي كميل أبي خليل والقواسم المشتركة بينهما وموعد زفافهما.

وأشارت إلى أن علاقتهما بدأت كصداقة بسبب العمل المشترك بينهما يلاحظا بأن هناك العديد من الأشياء المشتركة بينها وبين خطيبها، مؤكدة ان لديهما طموح فني كبير.

وأكدت في حديث لبرنامج theinsider أن خطيبها لا يحبذ الظهور الإعلامي وبأنه لم يحددا موعد زفافهما بعد، مكتفية بالقول: "زفافنا قريب ولكن لم أقرر وأحدد الموعد 100 % ولكننا بصدد التحضير له".

ولفتت إلى أنها وخطيبها يخططان للمشاركة في عمل فني واحد، مشيرة إلى إنهما يتناقشان ويبحثان كثيراً عن أفكار جديدة لعمل فني مميز وذلك يتم مع الوقت.

وكانت ماريتا قد فاجأت محبيها بإعلان خطوبتها من المنتج الفني ومدير الإنتاج بمنصة أنغامي في باريس، ليحتفلا بعدها مع عائلتهما بسهرة لطيفة في أجواء عفوية مميزة.

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