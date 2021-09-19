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الأحد، 19-09-2021 11:28 ص

ماغي بو غصن​ تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها - صور

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الوكيل الإخباري - خطفت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن أنظار الجمهور بإطلالتها الساحرة خلال حفل الـ Murex d'or الذي أقيم ليلة الجمعة، فارتدت فستان طويل باللون الأزرق، من صيحة الـ off shoulder .

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كما تميز بالتطريز والقصة غير الإعتيادية وطبقت ماغي ماكياج ناعم جداً أبرز جمال وجهها، كما تركت شعرها منسدل على كتفيها وعلقت على المنشور الذي صادف يوم ميلادها: "بيوم عيد ميلادي بشكر الله على كل نعمة عطاني اياها الصحة والعيلة والأصحاب اللي حواليي وانتوا اللي دايماً غامريني بمحبتكن وجائزة الموريكس دور اخدتها بفضلكن وبفضل كل شي بتعملوه كرمالي يا رب ايام أفضل لكل الناس ويرجع هالبلد العظيم أفضل مما كان".

 

 

المصدر - الفن 

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