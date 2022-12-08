ما الدور الذي يؤديه هنيدي في فيلمه الجديد ؟ .. أول صورة من الكواليس

الوكيل الإخباري-شارك الفنان المصري الكوميدي محمد هنيدي صورة من كواليس تصوير فيلمه الجديد " نبيل الجميل " ويلعب الفنان خلاله البطولة بدور دكتور تجميل يدعى " نبيل " .

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وكتب الفنان عبر حسابه الخاص في فيسبوك ممازحاً و مشوقاً الجمهور للفيلم :"أخبروا هنيدي ان للوسامة حدود .. وانت قد تخطيت حدودها ..اوتفيت فيلم نبيل الجميل .. دكتور تجميل " ، وكشف أنه سيتم عرضه قريباً في صالات السينما.





فيلم نبيل الجميل" بطولة محمد هنيدي، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، حجاج عبد العظيم، أحمد فؤاد سليم، ضياء الميرغني ، محمد الصاوي، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب ، تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعي ، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ويجسد هنيدي شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية .





