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الخميس، 19-05-2022 03:14 م

ما حقيقة ارتباط طارق العريان بنيكول سعفان ؟

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الوكيل الإخباري-تداول خلال الساعات الماضية عدد من الأخبار تفيد بزواج المخرج طارق العريان و السورية نيكول سعفان خاصة بعد ظهور الثنائى  بشكل متكرر فى أكثر من مناسبة .

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وأكدت مصادر خاصة فى تصريحات لموقع "صدى البلد" عن وجود علاقة حب تجمع طارق العريان ونيكول سعفان رافضة تأكيد زواجهما من عدمه.


وظهر المخرج طارق العريان، في عدة صور نشرتها نيكول سعفان، عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، لتعلن من خلال التعليق على الصور، تفاصيل ارتباطهما. 


وكتبت نيكول سعفان، في تعليقها على صورها مع طارق العريان: «منذ عام واحد مثل اليوم في ميامي»، لتشير إلى أن ارتباطهما جاء منذ أكثر من عام. 

 

صدى البلد

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