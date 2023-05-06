السبت 06-05-2023
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السبت، 06-05-2023 11:58 ص

مجدداً .. جورج وسوف يستذكر وديع ويبكي على المسرح -فيديو

وديع-جورج-وسوف


الوكيل الإخباري- تأثر عدد كبير من جمهور سلطان الطرب جورج وسوف ببكائه على المسرح وتعبيره عن حزنه العميق لفراق نجله خلال احيائه حفله الاول بعد وفاة وديع منذ اشهر.

وفي التفاصيل، احيا جورج وسوف حفله الاول منذ وفاة ابنه وديع في أوبرا دبى، بمشاركة الفنان آدم، قدم خلاله باقة متنوعة من اغنياته.

وتوقف سلطان الطرب عن الغناء اكثر من مرة مستذكرا نجله، الذي رحل اثر مضاعفات صحية اصابته بعد عملية جراحية اجراها.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد كبير من مقاطع الفيديو من اجواء الحفل، كان ابرزها مقطع وثق بكاء جورج وسوف على المسرح اثناء تأديته اغنية "حبيبي زي القمر"، وقال متاثرًا: "راح الغالي".

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وفي مقطع فيديو آخر، ظهر جورج وسوف على المسرح اثناء ترحيب الجمهور به بشكل صاخب، ليستذكر ابنه وديع قائلا: "هلأ يمكن هوي بمحل احلى .. بس كسرلي ضهري".

ليرد احد الاشخاص من الجمهور: "نحنا كلنا ولادك يا ابو وديع".

 

 

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