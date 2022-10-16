محامي شيرين يفجر مفاجأة: دخلت المستشفى بسبب الضرب المبرح من اخيها

الوكيل الإخباري- بعد دخول الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى المستشفى كشف ‏محاميها المستشار ياسر قنطوس وفريق مكتبه أن شيرين لم تصاب إثر انزلاق قدمها ولكن نتيجة تعدي شقيقها ‏محمد عبد الوهاب عليها بعد تنازلها عن القضايا التي كانت بينها وبين طليقها حسام حبيب، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا.



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وتفيد المعلومات أيضا أن محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة المصرية احتجزها في المستشفى منذ دخولها يوم أمس، حيث أنها تعرضت للضرب المبرح على يد شقيقها بعد تنازلها عن البلاغات المقدمة منها ضد طليقها حسام حبيب.



في حين توجه فريق المحاماة الخاص بشيرين إلى المستشفى حيث طلبوا الشرطة حتى يستطيعوا إخراجها من المستشفى بعدما احتجزها شقيقها محمد عبد الوهاب داخله.‏

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