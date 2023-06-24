محمد إمام يروج لفيلم "أبو نسب" بصورة مفاجئة

الوكيل الإخباري- روَّج الفنان محمد إمام، لفيلمه الجديد "أبو نسب" بصورة مفاجئة حيث ظهر كل من فيها بملامح غير واضحة، ونشرها على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" حيث ظهر هو بملامح غير واضحة، ونفس الأمر مع الفنانة ياسمين صبري التي تشاركه البطولة، في حين ظهر معه الفنان ماجد الكدواني من ظهره.



وعلق إمام على الصورة قائلا: "انتظروا لقاء السحاب في فيلم أبو نسب، صيف 2023 إن شاء الله في جميع السينمات".



فيلم "أبونسب" اجتماعي كوميدي وتدور أحداثه حول طبيب أطفال متزوج من ياسمين صبري وتتسبب طبيعة عمله في أزمات عائلية له، وهو من بطولة ماجد الكدواني، هالة فاخر، ومحمد لطفي ووفاء عامر، وآخرين، تأليف أيمن وتار والإخراج لرامي إمام.



ويعتبر فيلم "أبو نسب" هو العمل السينمائي الثالث الذي يشارك فيه محمد إمام مع ياسمين صبري بعد أن قدما معاً فيلمي "جحيم في الهند" و"ليلة هنا وسرور" وحققا من خلالهما نجاحاً كبيراً.



من ناحية اخرى يستعد الفنان محمد إمام للدخول لتصوير فيلمه الجديد "الأستاذ"، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى واطمئنانه على نجاح فيلم "أبو نسب".

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