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الأحد، 11-06-2023 01:38 م

محمد رمضان خارج موسم أفلام عيد الأضحى .. اليك السبب

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة العدل جروب، عن انسحاب فيلم "ع الزيرو" بطولة الفنان المصري محمد رمضان، من موسم عيد الأضحى 2023، بسبب عدم الانتهاء من التصوير والعمليات الفنية، وللحفاظ على الشكل اللائق الذي تسعى إليه.

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ونشرت العدل جروب بيانا عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، جاء فيه: "نظرا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم "ع الزيرو"، ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من مونتاج وموسيقى تصويرية ومكساج، وحرصا من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احتراما لتاريخها ولنجوم الفيلم".


وأضاف البيان: "ورغبة في توحيد عرض الفيلم في كل دور العرض داخل وخارج مصر في التوقيت ذاته مع الدعاية المناسبة، فإن الشركة قررت عرض الفيلم في توقيت لاحق، سوف يتم الإعلان عنه فيما بعد إن شاء الله".

 

فوشيا 

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