تامر حسني يعلن انتهاء تصوير فيلم "تاج"

الوكيل الإخباري- كشف الفنان تامر حسني من خلال منشور عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" عن انتهاء تصوير فيلمه الجديد "تاج"، الذي يلعب بطولته، وينافس به في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.



ونشر تامر صورة من احتفال أسرة الفيلم بانتهاء التصوير، واعتلاء صورة بوستر العمل قالبَ حلوى كبيراً خلال الاحتفال، وعلّق عليها قائلاً: "إن شاء الله انتظرونا العيد القادم... "تاج" ومن كل قلبي شكراً لكل الناس المحترمة الغالية اللي في الصورة واللي معرفوش يكونوا في الصورة اليوم ده



وأضاف: "ناس كتير أوي تعبت في الفيلم ده أوي فوق الوصف بقولهم ربنا هيكرمنا بسبب تعبنا الخارق فعلاً اللي حصل في الفترة دي... يارب أكرمنا".



ويشارك تامر حسني بطولة فيلم "تاج" العديد من الفنانين، بينهم: دينا الشربيني، المطربة ساندي، هالة فاخر...، وهو قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

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