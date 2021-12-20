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الإثنين، 20-12-2021 01:14 م

محمد التاجي يوضح حقيقة هجومه على أحمد العوضي - فيديو

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الوكيل الإخباري - أثار تصريح أدلى به الفنان الكبير محمد التاجي عن الفنان أحمد العوضي بعد وقوفه الى جانب زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في أزمتها المرضية وظهوره معها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وفي أول تعليق له على تصريحه عن العوضي، قال التاجي في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "ما حدث هو أن أحد الصحافيين سألني خلال تصوير المسلسل الجديد عن رأيي في (محن) البنات على أحمد العوضي بعد وقوفه بجانب ياسمين عبد العزيز... فأجبت بأنه شيء طبيعي".

وأضاف: "قسوة الحياة والجفاء بين الناس هو سبب النظر لأحمد العوضي بهذا الشكل"، موضحاً أنه بعيد عن السوشيال ميديا وليس مستهلكاً على المواقع الإخبارية.

 

المصدر - لها 

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