أحمد العوضي يوجه رسالة للراحل نور الشريف

الوكيل الإخباري - بكلمات من القلب، عبّر النجم أحمد العوضي عن امتنانه وحبه وتقديره للنجم الراحل نور الشريف وسرّ مساعدته له في بداية مشواره الفني.

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ووجه العوضي رسالة للراحل عبر صفحته على فيسبوك قائلا: "رحمة الله عليك يا أستاذي ومعلمي تعلمت منك الكثير والكثير، كنت أول من آمن بي واكتشفني وعلمتني أن الحياة اجتهاد واصرار وتعب ولا نجاح دون تعب".



وتابع: "تعلمت منك أن الثقافة مفتاح النجاح وأن الفشل بداية نجاح ... كنت ومازلت وستظل مثلي الأعلى ... بحبك يا نور الفن وستظل حبيبي دائما ربنا يرحمك ويغفرلك أستاذي العظيم".



تفاعل الجمهور بشكل واسع مع كلمات العوضي النابعة من القلب وأشادوا بوفائه وامتننانه لمن اكتشفه وساعده في بداياته.

المصدر - لها

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