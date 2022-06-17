محمد الحلو يكشف تفاصيل مرضه وحقيقة بتر قدمه

الوكيل الاخباري- كشف الفنان المصري محمد الحلو عن تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا.

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وأكد محمد الحلو في تصريحات: "حصل لي مشاكل في الساقين وانسداد في الشرايين، ولازم العملية تتعمل بسرعة، لأنها تؤثر بشكل كبير على المشي، وهعمل العملية يوم الأحد المقبل".



كما كشف محمد الحلو، أنه لم يكن على علم بمشكلة انسداد الشرايين، بينما يأخذ مسكنات للألم في الفقرتين الرابعة والخامسة في ظهره.



ونفى الحلو حصول خطأ طبي كما أُشيع، كما أنه نفى احتمالية بتر قدمه، بعد أن سأله أحد الأشخاص. وقد أبدا الحلو إنزعاجه من مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الشائعات التي تطاله الفترة الأخيرة خلال أزمته الصحية.

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