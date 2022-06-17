الجمعة 17-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تحقق من أمن حساباتك على الفور.. 24 مليار اسم مستخدم تسربت إلى الويب المظلم

التربية توعز بإنشاء نواة مدرسة وغرف صفية وصيانة شاملة لمدارس بالجفر

الحزن يخيم على مواقع التواصل اثر وفاة طالب مدرسة في إربد

فلسطين تدين جريمة الاحتلال باغتيال ثلاثة شبان في جنين

الدفاع المدني يتعامل مع 105 حادث إنقاذ خلال 24 ساعة الماضية

وزيرة الثقافة تنعى الفنان هشام هنيدي

عالمياً .. أونصة الذهب تواجه أكبر خسارة أسبوعية في شهر

وفاة الفنان الاردني هشام هنيدي

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم الجمعة

انطلاق انتخابات مجلس نقابة الأطباء بدورتها الـ 34

الجمعة، 17-06-2022 02:40 م

محمد الحلو يكشف تفاصيل مرضه وحقيقة بتر قدمه

7639154_1655456093


الوكيل الاخباري- كشف الفنان المصري محمد الحلو عن تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا.

اضافة اعلان

 

وأكد محمد الحلو في تصريحات: "حصل لي مشاكل في الساقين وانسداد في الشرايين، ولازم العملية تتعمل بسرعة، لأنها تؤثر بشكل كبير على المشي، وهعمل العملية يوم الأحد المقبل".


كما كشف محمد الحلو، أنه لم يكن على علم بمشكلة انسداد الشرايين، بينما يأخذ مسكنات للألم في الفقرتين الرابعة والخامسة في ظهره.


ونفى الحلو حصول خطأ طبي كما أُشيع، كما أنه نفى احتمالية بتر قدمه، بعد أن سأله أحد الأشخاص. وقد أبدا الحلو إنزعاجه من مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الشائعات التي تطاله الفترة الأخيرة خلال أزمته الصحية.

 

الفن

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62022151968117241209

محمد رمضان يوجه رسالة إلى الأردنيين- فيديو

4112814_1655454430

أول تعليق من إبن سلاف فواخرجي ووائل رمضان على طلاقهما

نوال

لماذا ألغت دار الأوبرا المصرية حفل نوال الزغبي؟

هن

وفاة الفنان الاردني هشام هنيدي

WhatsApp Image 2022-03-22 at 2.32.21 PM

نوال الزغبي ترد بقوة على تصريح صحافي ضدها بشأن الغاء حفلها في الأوبرا المصرية

tamer-hosny

تامر حسني يشعل حفلات موسم جدة