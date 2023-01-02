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الإثنين، 02-01-2023 01:58 م

محمد حماقي يتحدث لأول مرة عن كواليس انفصاله عن زوجته

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الوكيل الإخباري-تحدث الفنان المصري محمد حماقي لاول مرة عن كواليس طلاقه من زوجته السيدة نهلة الحجري، وعودتهما مرة أخرى.

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وقال حماقي خلال حلوله ضيفا مع الممثلة المصرية اسعاد يونس ضمن برنامج "صاحبة السعادة":"إحنا انفصلنا سنتين ومفيش حد خد باله ولا عرف، وكنت حريص إني مقولش عشان ميحصلش تجاوز، اللي حصل كان مرحلة عدم تفاهم وتتخين دماغ بدون داعي وافتكرنا أن الحل الأمثل إن كل واحد ارتاح من التاني.


وتابع: لكن اكتشفنا إن مش ده الحل أنا قعدت سنتين مش عايز أقابل ولا أشوف حد غيرها ومش عارف أتخطاها، وأوقات كتير بالليل كنت بفكر إنها ممكن تتجوز وأزعل وأضايق طب أنا ليه عامل كده في نفسي، والطلاق أوقات كتير بيكون مفيد ولكن عرفنا قيمة بعض ورجعنا وأنا بحبها من كل النواحي بحبها من عقلي ومقتنع جدًا وبحبها بمشاعري والحمد لله إننا رجعنا.

 

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