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الإثنين، 02-01-2023 09:54 ص

فيديو - حماقي عن بكائه باحدى حلقات The Voice: بسبب أحلام

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الوكيل الإخباري-حل الفنان محمد حماقي ضيفًا على برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس، وكشف سر بكائه بسبب متسابقة في برنامج The Voice.

وتحدث الفنان محمد حماقي عن سر بكائه في برنامج the voice، حيث قال: أنا لما بعيط بطمن، ولكن البيئة جمدت والمشاعر في خطر، علشان كدة لازم كل شوية نحركها، ولو المشاعر سكتت كتير هتسكت خالص، ولو أنت بتفرح كتير وبتزعل كتير وبتعيط يبقى أنت إنسان طبيعي وبخير، اللي خلتني أعيط في ذا فويس أحلام، لأن كان طبيعي أشوف حد طبيعي إن حد يغني على كرسي متحرك.

وتابع محمد حماقي حديثه: لكن أتأثرت وروحت قعدت جنبها على الأرض وبعدين كله أعجب بصوتها وهي اختارت تبقى في فريقي وأنا أتأثرت جدًا، ولما رجعت على الكرسي كنت مش مظبوط وعلى شعرة ومش عايز حد يكلمني وعايز أهرب، وأحلام كانت قاعدة جنبي وبصتلي إنها حاسة بيا، وقامت علشان تجيلي روحت انهارت لدرجة إننا وقفنا فترة لأني مش قادر أبطل عياط وخرجوني عن الهواء، ولما رجعت كان باين على وشي وعيني إني مش متظبط، ولكن كملت تصوير.

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القاهرة 24

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