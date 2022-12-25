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الأحد، 25-12-2022 02:35 م

محمد حماقي يكشف للمرة الأولى عن سر أغنية " ما بلاش"

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الوكيل الإخباري-نشرت الصفحة الخاصة ببرنامج "صاحبة السعادة" على "فيس بوك"، والذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس برومو حلقة رأس السنة والتي يحل فيها الفنان محمد حماقي، ضيفاً، وذلك يومي السبت والأحد القادمين عبر شاشة dmc.

وظهر حماقي في البرومو الخاص بالحلقة، وهو يتحدث عن طفولته، حيث قال: "كنت طفلًا متمردًا في الطفولة، بجانب الحديث عن وفاة والده معلقًا: "كتبت اللقاء الأخير بيني وبين والدي في أغنية ما بلاش".

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وكشف حماقي خلال البرومو عن العديد من الأسرار الفنية في حفلاته قائلاً إن همه منذ 20 عاماً هونفس همه الآن وكيف أنه حريص على تقديم الجديد والمشوق للجمهور، وتحدث عن أغنيته الجديدة "أدرينالين" بالإضافة إلى تقديمه العديد من أغايه المميزة.

 

 

وكانت أغنية "قلبي حبك جدًا"، التي قدمها حماقي مؤخراً، قد حققت نجاحًا واسعًا، حيث تعد آخر أعماله، والتي طرحها على موقع "يوتيوب" منذ نحو ثلاثة أشهر، حيث حصدت ما يزيد عن 16 مليون مشاهدة.


وتعاون حماقي في أغنية "قلبي حبك جدًا" من مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن عمرو مصطفى، والمُوزع أحمد إبراهيم.


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