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الإثنين، 06-09-2021 11:03 ص

محمد حماقي يختتم صيف 2021 بـ أشيك حفل في الساحل - صور

بللاللا لا


الوكيل الإخباري - أختتم الفنان محمد حماقي "صيف ٢٠٢١" بالساحل الشمالي بواحدة من أرقي الحفلات التي أطلق عليها لقب "أشيك حفل بالساحل".

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قدم حماقي عدد من أغانيه ، بداية من "نفسي ابقي جنوا" التي استقبله بها الحضور بالهتافات وصيحات الإعجاب معرباً عن سعادته بتواجده وسط جمهور يغلب عليه الأحباب والأصدقاء المقربين، ثم قدم أغنياتي "أجمل يوم" و "يزلزل" .


وحرص حماقي على توجيه التحية للمشاهير من الحضور، وخص بالشكر أسرته زوجته نهلة الحاجري وابنته تومي نظرا لتحملهم عدم تواجده معهم لفترات انشغاله في تحضير ألبوم "يا فاتني".


وواصل حماقي الحفل مقدما العديد من أغانيه منها "ما بلاش" ، " ناويها" ،"احلي حاجة فيكي" ،"يا ستار" ، إضافة إلى بعض الأغنيات التي أطلقها مؤخراً من ألبوم "يا فاتني" وهي : "زيها مين" ، "لوهتسيب" ،"تك" ، " طالع موضة" بالإضافة إلى "عرض مستمر" .


ومن المتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من اغان "يا فاتني " خلال الفترات القادمة لتتواصل إحتفالات ومفاجأت حماقي التي ينوي إطلاقها إحتفالا بالالبوم.

 





 

المصدر - الفن 

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