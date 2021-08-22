هذا موعد إصدار محمد حماقي أغنيته الجديدة يافاتني

الوكيل الإخباري - علم موقع الفن ان الفنان المصري محمد حماقي من المقرر ان يطرح اغنيته الجديدة من البومه الجديد يا فاتني، يوم الخميس المقبل على يوتيوب.
وكان طرح محمد حماقي اغنيته تك ، وذلك على قناته الرسمية على يوتيوب، الأغنية من كلمات امير طعيمه، والحان عمرو مصطفى.
ويقول مطلعها: حبيبي داس على قلبي تك، وأنا يا ناس كده ع المحك، ومابقاش في عندي شك، خلاص ملكني هواه .
وايضا طرح حماقي مؤخرا اغنية "لو هتسيب"، من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع وميكساج أحمد إبراهيم وديجيتال ماستر طارق مدكور.
ويقول مطلعها: حبيبي وأنت ماشي خد معاك حكايات وخد مواضيعنا والذكرى اللي عشناها ونبقى إرتاحنا والأوجاع قسمناها بلا متاهة.
المصدر - الفن