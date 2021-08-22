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الأحد، 22-08-2021 04:19 م

هذا موعد إصدار محمد حماقي أغنيته الجديدة يافاتني

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الوكيل الإخباري - علم موقع الفن ان الفنان المصري محمد حماقي من المقرر ان يطرح اغنيته الجديدة من البومه الجديد يا فاتني، يوم الخميس المقبل على يوتيوب.

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وكان طرح محمد حماقي اغنيته تك ، وذلك على قناته الرسمية على يوتيوب، الأغنية من كلمات امير طعيمه، والحان عمرو مصطفى.


ويقول مطلعها: حبيبي داس على قلبي تك، وأنا يا ناس كده ع المحك، ومابقاش في عندي شك، خلاص ملكني هواه .


وايضا طرح حماقي مؤخرا اغنية "لو هتسيب"، من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع وميكساج أحمد إبراهيم وديجيتال ماستر طارق مدكور.


ويقول مطلعها: حبيبي وأنت ماشي خد معاك حكايات وخد مواضيعنا والذكرى اللي عشناها ونبقى إرتاحنا والأوجاع قسمناها بلا متاهة.

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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