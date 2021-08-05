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الخميس، 05-08-2021 10:34 م

محمد حماقي يطرح 'زيها مين' أول أغاني ألبومه الجديد - فيديو

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الوكيل الإخباري - أصدر الفنان المصري محمد حماقي أغنيته الجديدة "زيها مين" على يوتيوب، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع تميم.

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ويقول مطلعها: "حلوة وبتحلي اي مكان وتنوره، والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا، دي جمالها معدي واللي يشوفه بيقدره، والله ما تلاقوا زيها، زيها مين بتهزروا، تؤمر تتأمر ماهي دي اللي عليها منمر، طبعا حقها تدلع تتبغدد قوي تتمنع".


وكان أحيا محمد حماقي حفلاً ضخماَ في منطقة الشرقية في السعودية، وتألق حماقي في حفل ضخم وسط إجراءات إحترازية مشددّة بسبب إنتشار فيروس كورونا.

 

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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