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الأربعاء، 04-08-2021 04:30 م

محمد رمضان في أول تعليق له على تغريم عمرو أديب في قضية سبه وقذفه - صورة

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الوكيل الإخباري - وجه الفنان محمد رمضان الشكر للقضاء المصري، بعد الحكم على الإعلامي عمرو أديب بتغريمه 10 آلاف جنيه و50 جنيه أتعاب محاماة في دعوى سبه وقذفه.

وعبر حسابه على Instagram نشر محمد رمضان مقطع فيديو له من أغنية "نمبر وان" وهو يطلق الرصاص في اتجاه فتاة، ثم دمج لقطات للإعلامي عمرو أديب وفي النهاية يظهر رمضان يضحك ويتم كتابة جملة "نمبر وان".

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وكتب محمد رمضان تعقيبا على الفيديو: "الحمد لله ثم شكراً القضاء المصري العادل النزيه".


وكان الدكتور أحمد الجندى المحامى، وكيل الفنان محمد رمضان اتهم الإعلامي عمرو أديب باستغلال مهنته كإعلامي ومقدم برامج ومخالفة ميثاق العمل وسب وقذف رمضان من خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر.

 

 

 

المصدر - نواعم 

 




 

 


 

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