محمد رمضان يتعاون مع فنان عالمي بأغنية جديدة

الوكيل الإخباري- كشف الفنان المصري محمد رمضان عن مشاهد تشويقية من الفيديو الكليب المقبل لأغنيته الجديدة "تطبطب"، التي يتعاون خلالها مع فنان يوناني يدعى ستيفانوس بيتسينياغاس.



وقال رمضان لجمهوره إن الأغنية الجديدة سوف يتم طرحها رسمياً الجمعة المقبل 21 يوليو (تموز)، عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.ويظهر رمضان في اللقطات الأولى ممدداً على السرير وبجانبه عدد من الفتيات، ليستيقظ لاحقاً مع زميله اليوناني غير مدركين لمكانهما أو ما حصل لهما.

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وتقول كلمات الأغنية :"بندور على الحلال كتروا الشمال، نعمل إيه يا عم نعمل إيه يا خال، ومش لاقي الإيد اللي تطبطب، حبيبي عليا تطبطب، حبيبي شوية طبطب".

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