السبت 08-07-2023
الوكيل الاخباري

تنويه من وزارة التربية والتعليم

تفعيل الهوية الرقمية مجانا من خلال عدد من المكاتب البريدية غداً

أفعى فلسطين تلدغ فتى في السلط وحالته حرجة

عمان لحوارات المستقبل تناقش الفوائد البنكية وأثرها على المؤسسات والأفراد

صادرات اربد تقترب من نصف مليار دولار للنصف الأول من العام الحالي

الحمل الكهربائي يسجل 3310 ميجا واط مساء الجمعة

رسالة لطلبة التوجيهي واولياء الامور

مجلس محافظة الطفيلة يبحث سير العمل في عدد من المشروعات

الهواري : الصحة تعمل على تطبيق نظام التطوير المهني

الدعم السريع تتهم الجيش بقصف الأحياء السكنية ومقتل 31 شخصا

السبت، 08-07-2023 02:55 م

صفحة "ليفربول" على فيسبوك تُعلق على صورة محمد صلاح مع محمد رمضان

11111111


الوكيل الإخباري- عبر الصفحة الرسمية الخاصة بالشرق الأوسط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علّق نادي ليفربول الإنجليزي على الصورة التي جمعت بين نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح والفنان محمد رمضان بإحدى المناطق الساحلية، والتي قام النجمان بنشرها عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

اضافة اعلان


نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول صورة محمد صلاح ومحمد رمضان، وصاحبت الصورة بتعليق تقول خلاله "1 صورة و2 أسطورة".

كان محمد رمضان قد صاحب الصورة التي جمعته باللاعب البارز محمد صلاح بتعليق يقول خلاله: "يا حبيبي يا مو". خلال تصريحات سابقة كان رمضان قد تحدث عن علاقته بنجم ليفربول محمد صلاح، مُضيفًا أنهما أصدقاء وعلى تواصل باستمرار. فقال خلال أحد التصريحات التليفزيونية: "أنا ومحمد صلاح أصدقاء جدًا، يمكن الناس متعرفش ده، لكننا أصحاب ودائمًا على تواصل مع بعض".


يُذكر أن النجم الدولي، محمد صلاح، كان قد حرص على قضاء جانب من إجازته هذا العام على شواطئ مدينة الغردقة في مصر، وهي عادة سنوية يحرص صلاح عليها للعام الخامس على التوالي.

 

ليالينا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
888888888888

انتقادات لاذعة لجاكي شان بعد تخليه عن ابنته

202377163626455L4

فيديو- شيرين عبدالوهاب وإليسا تغنيان بالتركي

2023781455981QE

عمرو أديب يكشف عن الحالة الصحية لعادل إمام

202378151550405E9

شاهد: كاظم الساهر يفاجئ جمهور الدار البيضاء بحفيدتيه

Doc-P-453835-638244117283972695

فيديو- تامر حسني يستذكر بسمة بوسيل .. هذا ما قاله

WhatsApp Image 2023-07-08 at 03.34.39

فيديو مؤثر لـ والدة الفنان الراحل جورج الراسي مع اقتراب ذكرى وفاته

أخبار متعلقة
Doc-P-453808-638243983192657817

بالفيديو- محمد صلاح يرقص مع أحمد سعد على "اليوم الحلو ده"

111

فيديو- محمد عبده يرد بسخرية على رغبة محمد رمضان بـ"ديو" غنائي يجمعهما

1_909753_original

حذف برومو فيلم "ع الزيرو" لمحمد رمضان

8ad4d4db5a

محامي محمد رمضان يرد على الحجز على فيلته

79879

تطورات قضية محمد رمضان .. أغلق أبواب منزله لمنع التنفيذ ومحكمة الجيزة ستتخذ قرار !

98

الحجز على فيلا بطل مسلسل "جعفر العمدة" لهذا السبب