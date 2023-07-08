صفحة "ليفربول" على فيسبوك تُعلق على صورة محمد صلاح مع محمد رمضان

الوكيل الإخباري- عبر الصفحة الرسمية الخاصة بالشرق الأوسط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علّق نادي ليفربول الإنجليزي على الصورة التي جمعت بين نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح والفنان محمد رمضان بإحدى المناطق الساحلية، والتي قام النجمان بنشرها عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

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نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول صورة محمد صلاح ومحمد رمضان، وصاحبت الصورة بتعليق تقول خلاله "1 صورة و2 أسطورة".



كان محمد رمضان قد صاحب الصورة التي جمعته باللاعب البارز محمد صلاح بتعليق يقول خلاله: "يا حبيبي يا مو". خلال تصريحات سابقة كان رمضان قد تحدث عن علاقته بنجم ليفربول محمد صلاح، مُضيفًا أنهما أصدقاء وعلى تواصل باستمرار. فقال خلال أحد التصريحات التليفزيونية: "أنا ومحمد صلاح أصدقاء جدًا، يمكن الناس متعرفش ده، لكننا أصحاب ودائمًا على تواصل مع بعض".



يُذكر أن النجم الدولي، محمد صلاح، كان قد حرص على قضاء جانب من إجازته هذا العام على شواطئ مدينة الغردقة في مصر، وهي عادة سنوية يحرص صلاح عليها للعام الخامس على التوالي.



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