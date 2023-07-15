كشف تفاصيل التعاون الاول بين أحمد سعد وروبي

الوكيل الإخباري- فاجأ الفنان أحمد سعد جمهوره بإعلانه عن أغنية جديدة يتعاون فيها مع الفنانة روبي للمرة الأولى حيث نشر على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" بوستر الأغنية التي ظهر فيها مع روبي وعلق عليها قائلاً: "قريبا".



وكشف مؤلف الأغنية فلبينو أحمد عن تفاصيل وفريق العمل الذي تعاون معه فيها قائلاً: "الأغنية من ألحان أحمد طارق يحيى وتوزيع إسماعيل نصرت وأحمد طارق يحيى، اشتغلنا عليها ومأخدناش وقت طويل، هي أغنية رايقة مفيهاش فزلكة بسيطة وموجهة وتكون بين اتنين بينهم علاقة لذيذة".

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وتابع: "الأغنية إنتاج مزيكا لما أحمد سعد وروبي سمعوها اتحمسوا جدًا وظهرت كيميا بينهم وكل واحد غنى الجزء بتاعه بسرعة والموضوع كان بسيط جدًا، هي الأغنية طالعة من القلب ففي قلوب كتيرة هتحس بيها، الهدف من الأغنية إنها تخلي الناس يحسوا الدنيا بسيطة والمعاكسات رايقة وجديدة".



وكشف عن اسم الأغنية وهو "يا ليالي" موضحًا أنه قد يكون اسماً معروفاً وبسيطاً لكنه ليس بالبسيط وقال: "الاسم باين عليه إن مفهوم موضوعه لكن اللحن والكلام مش بالبساطة دي ويارب يطلع بالبساطة دي التناقض دا أن تكون أغنية أنت عارف كلماتها وسمعت أصواتها لكن مش بالترتيب دا يطلع صوت جديد ومعاكسة جديدة محبوبة من اتنين كبار في السوق مفيش حد بيقدم في خفة أغانيهم، كنا بنحاول نعمل توازن بين اللي قدموه قبل كده واللي بيقدموه جديد".



