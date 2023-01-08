الأحد 08-01-2023
الوكيل الاخباري

خطة دمج وزارتي التربية والتعليم العالي ستقدم خلال اسبوعين للجنة تطوير القطاع العام

التنمية: تقديم مساعدات نقدية لـ2343 أسرة الشهر الماضي

الكهرباء الأردنية: استبدال 17 ألف عامود كهرباء

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الاقصى بحراسة شرطة الاحتلال

النواب يستمع الاثنين لخطاب الموازنة العامة

وفاة 20 عالما ومهندسا في الصين في أقل من شهر

3.11 مليار دينار عوائد قطاع التعدين في الأردن لعام 2021

اصابة بحادث تدهور على طريق جرش عمّان - صور

بسبب الصقيع الشديد سكان موسكو يشهدون ظاهرة نادرة- صورة

الجامعة الأردنية: عقوبات بحق الطلبة المتسببين في المشاجرات الطلابية الشهر الماضي

الأحد، 08-01-2023 09:51 ص

محمد رمضان يُحيي حفل زفاف ابنة أخت شريهان

WhatsApp Image 2023-01-07 at 6.48.20 PM (2)


الوكيل الإخباري-على هامش حضوره حفل زفاف ابنة أخت شريهان، برفقة زينة، حرص محمد رمضان على إحياء الحفل بتقديم مجموعة من أبرز أغانيه الشهيرة، أبرزهم أغنيته الجديدة "على وضعنا" والذي سبق وطرحها قبل أيام مع أحمد عدوية وابنه محمد.

اضافة اعلان

كما قام محمد رمضان، خلال حفل زفاف ابنة أخت شيريهان، بغناء أكثر من أغنية ومن بينها "إنساي" و"رايحين نسهر" و"مافيا" وسط تفاعل عدد كبير من الحضور والتقاط الصور التذكارية معه. 


ونشر محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر فيه وزينة، من حفل الزفاف، معلقاً عليه بقوله: "مبروك للعريس والعروسة.. ومبروك لأجمل خالة عروسة نجمتنا وحبيبتنا شريهان.. ربنا يسعدكم ويفرحكم دائماً". 


وتتعاون زينة مع محمد رمضان لأول مرة في موسم دراما رمضان المقبل 2023، من خلال مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.


ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب الثنائي، كل من هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر، دعاء حكم، طارق النهرى، مجدى بدر وآخرين.

وكان محمد رمضان، قد احتفل بموسم رأس السنة الميلادية الجديدة من خلال طرح أغنية جديدة تحمل اسم "على وضعنا" التى تجمعه بـ أحمد عدوية وابنه محمد عدوية، وهي من كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني.


ETبالعربي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
438

"نبيل الجميل أخصائي تجميل" لهنيدي يقترب من تحقيق 2 مليون جنيه

Fl0cktfXEAIrkAz

نيشان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة وديع جورج وسوف

FC20CE63-7EB8-408B-B610-1B43087A017B

ترشيح مي عمر وبيومي فؤاد لبطولة فيلم كوميدي جديد

wwwwww

كشف سبب وفاة ابن جورج وسوف !

63b92a01423604727f0d667a

وفاة الممثل الأمريكي إيرل بوين عن عمر يناهز الـ 82 عاما

107144Image1

نجوى كرم تجيب على امكانية ارتباطها في 2023

أخبار متعلقة
564201712060546224622

حماقي يعلن تفاصيل أولى حفلاته في العام الجديد

mohamed_ramadan_1003-mobile1573990751

محمد رمضان يشارك صورة لأول اشراقة شمس في 2023

415643_0

ابنة محمد رمضان تكشف عن أغنيته القادمة مع مطرب برازيلي- فيديو

2

محمد رمضان عن أزمته مع الطيار أشرف أبو اليسر: تسببت له في شيء قاسي

OIP

هل صدر قرار بمنع محمد رمضان من الظهور في الاعلام ؟

image (1)

لأول مرة .. محمد رمضان ضيف منى الشاذلي ليلة رأس السنة