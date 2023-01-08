محمد رمضان يُحيي حفل زفاف ابنة أخت شريهان

الوكيل الإخباري-على هامش حضوره حفل زفاف ابنة أخت شريهان، برفقة زينة، حرص محمد رمضان على إحياء الحفل بتقديم مجموعة من أبرز أغانيه الشهيرة، أبرزهم أغنيته الجديدة "على وضعنا" والذي سبق وطرحها قبل أيام مع أحمد عدوية وابنه محمد.





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كما قام محمد رمضان، خلال حفل زفاف ابنة أخت شيريهان، بغناء أكثر من أغنية ومن بينها "إنساي" و"رايحين نسهر" و"مافيا" وسط تفاعل عدد كبير من الحضور والتقاط الصور التذكارية معه.



ونشر محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر فيه وزينة، من حفل الزفاف، معلقاً عليه بقوله: "مبروك للعريس والعروسة.. ومبروك لأجمل خالة عروسة نجمتنا وحبيبتنا شريهان.. ربنا يسعدكم ويفرحكم دائماً".





وتتعاون زينة مع محمد رمضان لأول مرة في موسم دراما رمضان المقبل 2023، من خلال مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.



ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب الثنائي، كل من هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر، دعاء حكم، طارق النهرى، مجدى بدر وآخرين.





وكان محمد رمضان، قد احتفل بموسم رأس السنة الميلادية الجديدة من خلال طرح أغنية جديدة تحمل اسم "على وضعنا" التى تجمعه بـ أحمد عدوية وابنه محمد عدوية، وهي من كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني.







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