محمد رمضان يعلن عن خبر سعيد للجمهور العراقي - صورة

الوكيل الإخباري - الفنان المصري محمد رمضان سيوقع عقداً لإحياء حفل جماهيري في العراق، خلال المرحلة المقبلة في أول زيارة له للعاصمة العراقية بغداد.

اضافة اعلان



أعلن رمضان الخبر بحسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، فنشر صورة يظهر فيها وهو يوقع العقد، معلقا عليها: "تم الحمد لله الاتفاق على أول حفلة جماهيرية لي في ستاد البصرة الدولي مع الجمهور العراقي الغالي قريباً".



وأثار الخبر إعجاب جمهور محمد العراقي، وأعربوا عن حماسهم وإنتظارهم للحفلة.





المصدر - الفن