السبت 02-10-2021
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السبت، 02-10-2021 10:32 ص

محمد رمضان يعلن عن خبر سعيد للجمهور العراقي - صورة

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الوكيل الإخباري -  الفنان المصري محمد رمضان سيوقع عقداً لإحياء حفل جماهيري في العراق، خلال المرحلة المقبلة في أول زيارة له للعاصمة العراقية بغداد.

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أعلن رمضان الخبر بحسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، فنشر صورة يظهر فيها وهو يوقع العقد، معلقا عليها: "تم الحمد لله الاتفاق على أول حفلة جماهيرية لي في ستاد البصرة الدولي مع الجمهور العراقي الغالي قريباً".


وأثار الخبر إعجاب جمهور محمد العراقي، وأعربوا عن حماسهم وإنتظارهم للحفلة.

 

 


 

المصدر - الفن 

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