نوال الزغبي تشوق المتابعين لأغنيتها الجديدة بهذه الطريقة

الوكيل الإخباري - شوّقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي المتابعين لأغنيتها الخليجية الجديدة، بمنشور كتبته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وكشفت بالمنشور عن كلمات من أغنيتها "عليه إبتسامه، إذ كتبت: من شفتها ما انام إلا بأعجوبة، وأرفقت وسمين الأول بعنوان الأغنية والثاني "نوال الزغبي بالخليجي.



وأثار المنشور حماس الجمهور لسماع جديد نوال، خاصة أن هذه الأغنية هي ضمن ميني ألبومها عكس الطبيعة، الذي يتضمن 4 أعمال غنائية والذي صدر منه في أواخر شهر تموز/يوليو أغنية "أرقص" التي صورتها فيديو كليب مع المخرج اللبناني فادي حداد، وحقق أكثر من 5 مليون مشاهدة على يوتيوب.



يشار إلى أن "أرقص" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان ألفريد الأسعد وتوزيع موسيقي روبير الأسعد.

المصدر - الفن