محمد عبده ينتقد عبد المجيد عبد الله والأخير يعلق ساخراً

الوكيل الإخباري-استدعى الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، انتقاد الفنان محمد عبده له، على مسرح حفله الأخير بجدة في المملكة العربية السعودية.

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وأثناء استعداد عبد المجيد عبد الله، لغناء إحدى أغنياته خلال الحفل، قرر أن يغني أغنية قديمة يفوق عمرها الـ 30 عاماً.



وأكد عبد المجيد عبد الله أن هذه الأغنية يفوق عمرها عمر بعض الشباب المتواجدين في الحفل، حيث إنها أغنية "قديمة".



وقال عبد المجيد عبد الله ساخراً من وصف محمد عبده له بأنه أصبح فناناً مرحلياً: "هغني أغنية قديمة، عمرها أكثر من 30 سنة يمكن أكبر من عمر البعض هنا، ما أنا فنان مرحلي".

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