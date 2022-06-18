عبد المجيد عبد الله يغني في الكويت

الوكيل الإخباري-أحيا الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله حفلا إستثنائيا في الكويت، وهو الحفل الثاني حيث ينتظر الجمهور حفله الثالث أيضا .

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وقدم عبد الله باقة من أجمل الأغاني التي نالت على إعجاب الجمهور، خصوصا أغنيته "طائر الأشجان" التي فجرت المسرح أثناء تقديمه هذه الأغنية والتي تعتبر أحد أشهر أعماله في فترة الثمانينات.



كما غنى عبد المجيد أغنية "ماهي هالليلة وبس"، وأغنية "رهيب" التي غيّر في بعض كلماتها فقال: "الكويت غير عادي فيك الجمال العجيب رهيب والله رهيب".





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