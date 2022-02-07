الإثنين 07-02-2022
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 07-02-2022 06:52 م

محمد عساف يطلق اسم ريان على مولوده الجديد

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الوكيل الاخباري - اعلن الفنان الفلسطيني محمد عساف اطلاق اسم ريان على  مولوده الجديد . 

وقال عساف عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك : " {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا} 

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركً على ما وهبنا وأتم ولادة زوجتي على خير وسلام قبل عدة أيام رزقني الله بمولود اسميته ( ريان ) أسال الله ان ينفعنا به ويجعله من البارين " . 

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