محمد عساف يطلق اسم ريان على مولوده الجديد



الوكيل الاخباري - اعلن الفنان الفلسطيني محمد عساف اطلاق اسم ريان على مولوده الجديد .



وقال عساف عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك : " {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا}



الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركً على ما وهبنا وأتم ولادة زوجتي على خير وسلام قبل عدة أيام رزقني الله بمولود اسميته ( ريان ) أسال الله ان ينفعنا به ويجعله من البارين " .

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