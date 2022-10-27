الخميس 27-10-2022
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الخميس، 27-10-2022 12:51 م

أول تعليق من كارول سماحة بعد حفل دار الأوبرا المصرية -صور

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الوكيل الإخباري - أحيت الفنانة كارول سماحة حفلاً غنائياً، في دار الأوبرا المصرية أمس الأربعاء ، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 31 والتي انطلقت من يوم 20 أكتوبر الماضي وتستمر حتى 3 نوفمبر.
ويشارك في الدورة المرتقبة للمهرجان 99 مطرباً وعازفاً من 9 دول عربية، وهي: مصر، والمغرب، والأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، والبحرين، والسعودية وتونس، إذ يحييون 39 حفلاً غنائياً، وذلك إلى جانب تكريم 17 شخصية أسهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي.
وشاركت كاورل سماحة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على " انستغرام"، صورة لها من كواليس الحفل، وعلقت قائلة:" كانت حفلة من العمر بمحبتكن".

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